Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1902 ст.
Дата смерти13.12.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1902 ст.
Афанасьевская церковь 03.02.1902 Вилина Павел Яковлевич Вилина отец крестьянин Яков Семенович Вилина мать жена Анисья Константиновна Кокол 2 крестьянин Афанасий Константинович Брагина жена Ели... Показать все
Смерть
13.12.1907 ст.
Афанасьевская церковь отец крестьянин Яков Семенович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y37P?i=632&cat=754352