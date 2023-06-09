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Павел Яковлевич

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.02.1902 ст.

Дата смерти

13.12.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1902 ст.

Отец: Богданов Яков Семенович

Мать: Богданова Анисья Константиновна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 03.02.1902 Вилина Павел Яковлевич Вилина отец крестьянин Яков Семенович Вилина мать жена Анисья Константиновна Кокол 2 крестьянин Афанасий Константинович Брагина жена Ели... Показать все
Смерть
13.12.1907 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь отец крестьянин Яков Семенович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96B-Y37P?i=632&cat=754352