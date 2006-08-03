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Кузьмина Марина Александровна
Кузьмина Марина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.08.2006
Пол
Женский
Отец
Кузьмин Александр Николаевич
1979 г.р.
Мать
Кузьмина (Волкова) Надежда Сергеевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2006
Отец:
Кузьмин Александр Николаевич
Мать:
Кузьмина Надежда Сергеевна
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