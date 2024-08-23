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Евдокия Петровна

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Между 1681 и 1684 г.р.

Мать

Между 1681 и 1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Петр Федорович

Мать: Евфимия Даниловна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 127 лист. Деревня Семенково. Федор Софронович, 63 года и жена его Фетиния Ивановна, 39 лет у них дети Петр, 38 лет. Пасынок Федора Яков Федорович 13 лет (после получения информации уточ... Показать все
Смерть
После 1722

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