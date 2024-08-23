Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Петр Федорович
Мать: Евфимия Даниловна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 127 лист. Деревня Семенково. Федор Софронович, 63 года и жена его Фетиния Ивановна, 39 лет у них дети Петр, 38 лет. Пасынок Федора Яков Федорович 13 лет (после получения информации уточ... Показать все
Смерть
После 1722