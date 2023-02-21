Шеянов Елисей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.
Дочь: Шеянова Анастасия Елисеевна
Мать ребёнка: Шеянова Евдокия Кузьмина
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Крестьянин Наченальской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеянова Евдокия Кузьмина
Смерть
Неизвестно