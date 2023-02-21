Шеянов Елисей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеянов Елисей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.

Дочь: Шеянова Анастасия Елисеевна

Мать ребёнка: Шеянова Евдокия Кузьмина

Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Крестьянин Наченальской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеянова Евдокия Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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