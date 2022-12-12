Карташова Марина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Марина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Карташов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Карташов Яков Степанович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Яков Степанович

Смерть
Неизвестно
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