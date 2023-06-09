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(Семибратова) Зоя Александровна

Место рождения

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Семибратов Александр Алексеевич

Мать: Семибратова Лидия Васильевна

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область