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(Семибратова) Зоя Александровна
(Семибратова) Зоя Александровна
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Место рождения
Малые Ивановские
, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семибратов Александр Алексеевич
1920 г.р.
Мать
Семибратова Лидия Васильевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Семибратов Александр Алексеевич
Мать:
Семибратова Лидия Васильевна
Малые Ивановские
, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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