Жиганова (Колесникова) Антонина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиганова (Колесникова) Антонина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесников Данил

Мать: Колесникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиганов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Жиганов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиганов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Жиганов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиганов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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