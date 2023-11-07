Жиганова (Колесникова) Антонина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колесников Данил
Мать: Колесникова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жиганов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиганов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Жиганов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно