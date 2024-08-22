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Животовский Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1915

Дата смерти

20.12.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малик (Малик) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
26.03.1953

Дочь: Кандаурова (Малик) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Малик (Малик) Анна Семёновна

Смерть
20.12.1988
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

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