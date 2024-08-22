Животовский Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1915
Дата смерти20.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1953
Дочь: Кандаурова (Малик) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Малик (Малик) Анна Семёновна
Смерть
20.12.1988
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край