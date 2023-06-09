Забавский Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Забавский Иван Гаврилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Варвара? Семеновна
Мать ребёнка: Забавская Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ульяна Семеновна
Мать ребёнка: Забавская Прасковья
Место жительства
1834
дом №12 (дядя Кузьмы Самуиловича Мартынович)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забавская Прасковья
Смерть
Неизвестно