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Забавский Семен Иванович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Забавский Иван Гаврилович

Мать: ?

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Варвара? Семеновна

Мать ребёнка: Забавская Прасковья

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ульяна Семеновна

Мать ребёнка: Забавская Прасковья

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1834
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №12 (дядя Кузьмы Самуиловича Мартынович)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забавская Прасковья

Смерть
Неизвестно