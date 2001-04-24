Великдань Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великдань Дарья Алексеевна

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

24.04.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2001

Отец: не указан

Мать: Великдань Наталья Васильевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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