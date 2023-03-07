Большаков Захар Матвеев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Большаков Матвей Антонович
Мать: Большакова _
Рождение ребёнка
1823
Сын: Большаков Григорий Захаров
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
1825
Сын: Большаков Поликарп Захаров
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Большакова _
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова _
Смерть
1834