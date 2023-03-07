Большаков Захар Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшаков Захар Матвеев

Большаков Захар Матвеев

avatar

Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Большаков Матвей Антонович

Мать: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Большаков Григорий Захаров

Мать ребёнка: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Большаков Поликарп Захаров

Мать ребёнка: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Большаков Гордей Захаров

Мать ребёнка: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова _

Смерть
1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close