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Фомин Василий 3
Фомин Василий 3
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1892
Дата смерти
01.01.1942
Пол
Мужской
Отец
Фомин А
1861 г.р.
Мать
Фомина А
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892
Отец:
Фомин А
Мать:
Фомина А
Смерть
01.01.1942
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