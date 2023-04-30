Фомин Василий 3 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Василий 3

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1892

Дата смерти

01.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
01.01.1892

Отец: Фомин А

Мать: Фомина А

Смерть
01.01.1942