Милюшкин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения21.08.1904 ст.
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1904 ст.
Крещение
1904
Образование
Около 1913
сельская школа, до 4-5 класса
Бракосочетание
29.10.1922
Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.07.1924
Дочь: Милюшкина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Милюшкина Александра Климентьевна
Военная служба
1925
Рождение ребёнка
30.12.1926
Дочь: Милюшкина Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Милюшкина Александра Климентьевна
Демобилизация
1927
Рождение ребёнка
15.06.1928
Мать ребёнка: Милюшкина Александра Климентьевна
Работа или профессия
Около 1929
плотником, строительство моста через Газимур (проработал зиму)
Работа или профессия
Около 1929
в Сельскохозяйственной артели им.Музгине, бригадир 1й бригады
Арест
1930
в Нерченскую тюрьму
Работа или профессия
Около 1930
в Красноярск, на плотницких работах в лесотехническом инс-те
Отбывание наказания
С 1930 по 1931
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
До 1930
Арест
Около 1930
садят в Сретенскую тюрьму(числился за нач.уг.роз.) - освобождают, после предъявления справок комиссии
Осуждение
1930
приговор 10 лет и 5 поражения, посадили в сельсовете, сначала в нерченской тюрьме, потом на лесозаготовке, потом пришло освобождение. срок заменили на депортацию
Работа или профессия
Около 1930
Свирск, Свирское, Иркутская область
устроился конюхом в Свирске (2месяца)
Место жительства
Около 1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1932 по 1939
Работа или профессия
Около 1932
работает на мелькомбинате в Красноярске, отправляют на постройку хлебозавода №2
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Милюшкина Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Милюшкина Александра Климентьевна
Место жительства
С 1939 по 1945
Призыв на военную службу
17.08.1941
Попал в плен (военное)
20.04.1942
Арест
27.12.1945
арест из боготола в красноярск и на магадан
Отбывание наказания
С ?.12.1945 по ?.02.1946
Работа или профессия
Около 1945
работа на спиртзаводе
Осуждение
?.02.1946
осудил красноярский военный трибунал, 10 лет и 5 поражения с конфискацией имущества
Отбывание наказания
С ?.03.1946 по ?.06.1946
Находка, Находкинский, Приморский край
Отбывание наказания
С ?.06.1946 по 1954
Место жительства
С 1946 по 1954
в тюрьме
Место жительства
С 1955 по 1973
Бракосочетание
Около 1959
Жена: Соколова Елена Петровна
венчание
Работа или профессия
Около 1960
работает в горздраве и ресторане
Похороны
1973
на бадалыке
Смерть
1973