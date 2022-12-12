Милюшкин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилюшкин Андрей Иванович

Милюшкин Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

21.08.1904 ст.

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1904 ст.

Отец: Милюшкин Иван Спиридонович

Мать: Милюшкина Лукерья Павловна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Крещение
1904
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Образование
Около 1913
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
сельская школа, до 4-5 класса
Бракосочетание
29.10.1922

Жена: Милюшкина Александра Климентьевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.07.1924

Дочь: Милюшкина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Милюшкина Александра Климентьевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Военная служба
1925
Рождение ребёнка
30.12.1926

Дочь: Милюшкина Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Милюшкина Александра Климентьевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Демобилизация
1927
Рождение ребёнка
15.06.1928

Сын: Милюшкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Милюшкина Александра Климентьевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
Около 1929
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
плотником, строительство моста через Газимур (проработал зиму)
Работа или профессия
Около 1929
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
в Сельскохозяйственной артели им.Музгине, бригадир 1й бригады
Арест
1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
в Нерченскую тюрьму
Работа или профессия
Около 1930
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
в Красноярск, на плотницких работах в лесотехническом инс-те
Отбывание наказания
С 1930 по 1931
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
До 1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Арест
Около 1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
садят в Сретенскую тюрьму(числился за нач.уг.роз.) - освобождают, после предъявления справок комиссии
Осуждение
1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
приговор 10 лет и 5 поражения, посадили в сельсовете, сначала в нерченской тюрьме, потом на лесозаготовке, потом пришло освобождение. срок заменили на депортацию
Работа или профессия
Около 1930
Свирск, Свирское, Иркутская область
устроился конюхом в Свирске (2месяца)
Место жительства
Около 1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1932 по 1939
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Около 1932
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
работает на мелькомбинате в Красноярске, отправляют на постройку хлебозавода №2
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Милюшкина Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Милюшкина Александра Климентьевна

Место жительства
С 1939 по 1945
Критово, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Призыв на военную службу
17.08.1941
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Попал в плен (военное)
20.04.1942
Арест
27.12.1945
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
арест из боготола в красноярск и на магадан
Отбывание наказания
С ?.12.1945 по ?.02.1946
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Около 1945
Критово, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
работа на спиртзаводе
Осуждение
?.02.1946
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
осудил красноярский военный трибунал, 10 лет и 5 поражения с конфискацией имущества
Отбывание наказания
С ?.03.1946 по ?.06.1946
Находка, Находкинский, Приморский край
Отбывание наказания
С ?.06.1946 по 1954
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Место жительства
С 1946 по 1954
Магадан, город Магадан, Магаданская область
в тюрьме
Место жительства
С 1955 по 1973
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1959

Жена: Соколова Елена Петровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
венчание
Работа или профессия
Около 1960
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
работает в горздраве и ресторане
Похороны
1973
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
на бадалыке
Смерть
1973
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close