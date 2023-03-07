Казначеев Константин Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Февронья Константиновна
Мать ребёнка: Казначеева Мария Андроновна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Казначеев Софрон Константинович
Мать ребёнка: Казначеева Мария Андроновна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Акилина Константиновна
Мать ребёнка: Казначеева Мария Андроновна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ксения Константиновна
Мать ребёнка: Казначеева Мария Андроновна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Казначеева Мария Андроновна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Казначеев Никон Константинович
Мать ребёнка: Казначеева Мария Андроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1805
Деревня Павловка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния