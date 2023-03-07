Казначеев Константин Меркурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазначеев Константин Меркурьевич

Казначеев Константин Меркурьевич

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Казначеев Меркурий Макарович

Мать: Казначеева Агафья Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Февронья Константиновна

Мать ребёнка: Казначеева Мария Андроновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Казначеев Софрон Константинович

Мать ребёнка: Казначеева Мария Андроновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Акилина Константиновна

Мать ребёнка: Казначеева Мария Андроновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ксения Константиновна

Мать ребёнка: Казначеева Мария Андроновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Казначеева Мария Андроновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Казначеев Никон Константинович

Мать ребёнка: Казначеева Мария Андроновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казначеева Мария Андроновна

Смерть
1805
Деревня Павловка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close