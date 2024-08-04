Кабатько (Цыпушева) Галина Евстафьевна 27.04.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кабатько (Цыпушева) Галина Евстафьевна

Место рождения

Жайма

Дата рождения

27.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1960

Отец: Лисица Евстафий

Мать: Ципушева Агафья - Дарья Ефимовна

Жайма
Рождение ребёнка
22.12.1980

Дочь: Назаркина (Кабатько) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Кабатько Владимир Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.10.1982

Дочь: Кабатько Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Кабатько Владимир Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.04.1984

Дочь: Петрова Евгения

Отец ребёнка: Кабатько Владимир Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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