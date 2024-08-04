Кабатько (Цыпушева) Галина Евстафьевна
Место рожденияЖайма
Дата рождения27.04.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1960
Отец: Лисица Евстафий
Жайма
Рождение ребёнка
22.12.1980
Дочь: Назаркина (Кабатько) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Кабатько Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
13.10.1982
Дочь: Кабатько Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Кабатько Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
08.04.1984
Дочь: Петрова Евгения
Отец ребёнка: Кабатько Владимир Андреевич