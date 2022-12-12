Васенин Николай Егорович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Васенин Егор Антипович
Рождение ребёнка
1954 или 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васенина Нина
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васенина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васенина Нина
Смерть
Неизвестно