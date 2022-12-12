Васенин Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенин Николай Егорович

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Место рождения

Чекмари

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Васенин Егор Антипович

Мать: Васенина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1954 или 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васенина Нина

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васенина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васенина Нина

Смерть
Неизвестно
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