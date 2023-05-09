Узольник Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узольник Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Узольник Александр Казимирович

Отец ребёнка: Узольник Казимир Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Узольник Владимир Казимирович

Отец ребёнка: Узольник Казимир Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1923

Сын: Узольник Виктор Казимирович

Отец ребёнка: Узольник Казимир Иванович

Смерть
Неизвестно