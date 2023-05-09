Узольник Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Узольник Александр Казимирович
Отец ребёнка: Узольник Казимир Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Узольник Владимир Казимирович
Отец ребёнка: Узольник Казимир Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1923
Сын: Узольник Виктор Казимирович
Отец ребёнка: Узольник Казимир Иванович
Смерть
Неизвестно