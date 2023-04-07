Асылбеков Ахметхан
Место рожденияУроженец Жарминск. р-на. Казах. зав. скл. Макачинск. райпотребсоюза
Дата рождения1900
Дата смерти18.12.1937
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Уроженец Жарминск. р-на. Казах. зав. скл. Макачинск. райпотребсоюза
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ахметканов Сагинжан
Мать ребёнка: не указана
Казахская ССР, Семипалатинская обл., Аягузский р-н
Смерть
18.12.1937
Проживал в село Маканчи Алма-Атинской обл. Осужден и расстрелян в 18.12.1937г. тройкой УНКВД по Алма-Атинской обл. Реабилитирован в 11.04.1989г. заключение прокуратуры Алма-Атинской обл.