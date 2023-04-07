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Асылбеков Ахметхан

Место рождения

Уроженец Жарминск. р-на. Казах. зав. скл. Макачинск. райпотребсоюза

Дата рождения

1900

Дата смерти

18.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГУ
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Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Уроженец Жарминск. р-на. Казах. зав. скл. Макачинск. райпотребсоюза
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ахметканов Сагинжан

Мать ребёнка: не указана

Казахская ССР, Семипалатинская обл., Аягузский р-н
Смерть
18.12.1937
Проживал в село Маканчи Алма-Атинской обл. Осужден и расстрелян в 18.12.1937г. тройкой УНКВД по Алма-Атинской обл. Реабилитирован в 11.04.1989г. заключение прокуратуры Алма-Атинской обл.