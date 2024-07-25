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Николаев Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1886

Отец: Николаев\\Волдырев? Петр Николаевич

Мать: (Николаева) Настасья Леонтьевна

Рождение ребёнка
10.07.1909

Сын: Николаев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Николаева (Петухова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
30.09.1910

Сын: Николаев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Николаева (Петухова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
15.01.1914

Дочь: (Николаева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Николаева (Петухова) Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно

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