Гончарова Агриппина Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гончарова Екатерина Леоновна
Отец ребёнка: Гончаров Леон Федорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гончарова Стефанида Леоновна
Отец ребёнка: Гончаров Леон Федорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Гончарова Прасковья Леоновна
Отец ребёнка: Гончаров Леон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно