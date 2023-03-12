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Гончарова Агриппина Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гончарова Екатерина Леоновна

Отец ребёнка: Гончаров Леон Федорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гончарова Стефанида Леоновна

Отец ребёнка: Гончаров Леон Федорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Гончарова Прасковья Леоновна

Отец ребёнка: Гончаров Леон Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Леон Федорович