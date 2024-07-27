Гысханым
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дамир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Мурват
Отец ребёнка: Агабаба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Хумбат
Отец ребёнка: Агабаба
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агабаба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Наджаф Агабаба оглы
Отец ребёнка: Агабаба