Гысханым — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гысханым

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дамир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Мурват

Отец ребёнка: Агабаба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Хумбат

Отец ребёнка: Агабаба

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агабаба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Наджаф Агабаба оглы

Отец ребёнка: Агабаба

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