Тупицын Павел Фомич(н)
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: Тупицын Фома Архипович
упоминается в 10 ревизии как сын брата главы семьи (№530) Луппа Архиповича Тупицына ЦГАКО Ф176 оп. 2 Д 1732 (л.638-339)
Место жительства
1891 ст.
указан как солдат, глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891
Смерть
Неизвестно