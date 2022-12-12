Тупицын Павел Фомич(н) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупицын Павел Фомич(н)

Тупицын Павел Фомич(н)

avatar

Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Тупицын Фома Архипович

Мать: Тупицына Пелагея Захаровна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как сын брата главы семьи (№530) Луппа Архиповича Тупицына ЦГАКО Ф176 оп. 2 Д 1732 (л.638-339)
Место жительства
1891 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
указан как солдат, глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close