Семёнова Капитолина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Панкратова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Семёнов Александр
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Семёнова Александра Александровна
Отец ребёнка: Семёнов Александр
Рождение ребёнка
1916
Сын: Семёнов Николай Александрович
Отец ребёнка: Семёнов Александр
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сковпина Паня (Прасковья?) Александровна
Отец ребёнка: Семёнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Семёнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Семёнов Александр
Смерть
Неизвестно