Семёнова Капитолина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Капитолина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Панкратова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Семёнов Александр

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Семёнова Александра Александровна

Отец ребёнка: Семёнов Александр

Рождение ребёнка
1916

Сын: Семёнов Николай Александрович

Отец ребёнка: Семёнов Александр

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сковпина Паня (Прасковья?) Александровна

Отец ребёнка: Семёнов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Семёнов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Семёнов Александр

Смерть
Неизвестно