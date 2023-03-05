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Хохлов Петр Матвеевич
Хохлов Петр Матвеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1868
Пол
Мужской
Отец
Хохлов Матвей Егорович
1823 г.р.
Мать
(Хохлова) Елена Петровна
1827 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1868
Отец:
Хохлов Матвей Егорович
Мать:
Елена Петровна
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