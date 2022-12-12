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Тихомиров Иаков Васильевич

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Место рождения

Панькино, Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Панькино, Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.

Дочь: Тихомирова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Акимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1908 ст.

Сын: Тихомиров Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Акимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.

Сын: Тихомиров Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Акимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1913 ст.

Дочь: Лизунова Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Тихомирова Мария Акимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова Мария Акимовна

Смерть
Неизвестно
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