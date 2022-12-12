Тихомиров Иаков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.
Дочь: Тихомирова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
01.04.1908 ст.
Сын: Тихомиров Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
23.08.1910 ст.
Сын: Тихомиров Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
10.02.1913 ст.
Дочь: Лизунова Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Тихомирова Мария Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно