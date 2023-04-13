Щетинина (Корнюшина) Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1886
Рождение ребёнка
10.02.1896
Рождение ребёнка
09.11.1898
Рождение ребёнка
24.04.1903
Работа или профессия
Неизвестно