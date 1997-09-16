Самусев Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1938
Дата смерти16.09.1997
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1938
Рождение ребёнка
12.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самусева Валентина Александровна
г. Джетыгара
Рождение ребёнка
30.08.1975
Сын: Самусев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Самусева Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1997
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)