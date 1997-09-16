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Самусев Николай Дмитриевич

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Место рождения

Искань, Быховский район, Могилёвская область

Дата рождения

20.03.1938

Дата смерти

16.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1938

Отец: Самусев Дмитрий Савельевич

Мать: Самусева Ульяна Васильевна

Искань, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
12.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самусева Валентина Александровна

г. Джетыгара
Рождение ребёнка
30.08.1975

Сын: Самусев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Самусева Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самусева Валентина Александровна

Смерть
16.09.1997
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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