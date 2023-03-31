Черевашенко Виктор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеревашенко Виктор Яковлевич

Черевашенко Виктор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Черевашенко Яков Федорович

Мать: не указана