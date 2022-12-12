Куренева (Вискунова) Аграфена (Агриппина) Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренева (Вискунова) Аграфена (Агриппина) Матвеевна

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Место рождения

Вискунова 2-я, Туринский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

11.06.1891 ст.

Дата смерти

15.10.1976

Пол

Женский

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Место
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Рождение
11.06.1891 ст.

Отец: Вискунов Матвей Иванович

Мать: Вискунова Матрёна Ефимовна

Вискунова 2-я, Туринский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1918

Дочь: Механошина Анфия Васильевна

Отец ребёнка: Куренев Василий Николаевич

Куренева, Туринский округ, Тобольская губерния
Смерть
15.10.1976
Чантырья, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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