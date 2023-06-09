Терещенков Василий Васильев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиПосле 1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: Терещенков Василий Никифоров
Мать: Васса Фаддеева
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Гаврилова
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1841
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки