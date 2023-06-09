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Терещенков Василий Васильев

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

После 1841

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1768 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Жена

Между 1793 и 1797 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Терещенков Василий Никифоров

Мать: Васса Фаддеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Гаврилова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1841
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки