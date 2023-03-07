Мусихина Анна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1685
Сын: Мусихин Иев (Иван) Афонасьев
Отец ребёнка: Мусихин Афонасий (Афонка) Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Мусихин Яким (Яков) Афонасьев
Отец ребёнка: Мусихин Афонасий (Афонка) Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Чернеевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717