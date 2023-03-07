Мусихина Анна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Анна Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1646 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1685

Сын: Мусихин Иев (Иван) Афонасьев

Отец ребёнка: Мусихин Афонасий (Афонка) Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Мусихин Яким (Яков) Афонасьев

Отец ребёнка: Мусихин Афонасий (Афонка) Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Афонасий (Афонка) Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Чернеевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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