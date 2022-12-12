Оганнисян Григор Саргисович
Место рожденияРеспублика Армения
Дата рождения01.01.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Республика Армения
Рождение ребёнка
07.10.2021
Дочь: Оганнисян Марина Григоровна
Мать ребёнка: Белянкина Анна Александровна
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно