Оганнисян Григор Саргисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оганнисян Григор Саргисович

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Место рождения

Республика Армения

Дата рождения

01.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Республика Армения
Рождение ребёнка
07.10.2021

Дочь: Оганнисян Марина Григоровна

Мать ребёнка: Белянкина Анна Александровна

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белянкина Анна Александровна

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