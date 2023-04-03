(Сукманова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1955
Отец: Сукманов Дмитрий Михайлович
Мать: Сукманова Анна
Рождение ребёнка
Около 1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно