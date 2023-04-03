(Сукманова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сукманова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1955

Отец: Сукманов Дмитрий Михайлович

Мать: Сукманова Анна

Рождение ребёнка
Около 1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно