Гончаров Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1989

Сын: Гончаров Сергей

Мать ребёнка: Гончарова Светлана Борисовна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
27.08.1990

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Гончарова Светлана Борисовна

Рига, Rīga
Развод
Неизвестно

Жена: Гончарова Светлана Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Светлана Борисовна