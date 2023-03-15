Гончаров Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1989
Сын: Гончаров Сергей
Мать ребёнка: Гончарова Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
27.08.1990
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Гончарова Светлана Борисовна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно