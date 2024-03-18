Ульянова Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Ульянов Яков Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Арест
Неизвестно
Во время войны работала на току с зерном, была арестована вместе с тетей Варварой за найденное в доме еще довоенное зерно (которое оставил отцу Яков и о котором никто не помнил и оно уже давно было су... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
07.01.1951
Сын: Илюхин Станислав Федорович
Отец ребёнка: Илюхин Федор Михайлович
Смерть
2002