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Ульянова Анна Яковлевна

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Место рождения

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Ульянов Яков Сергеевич

Мать: Полетова Наталья Петровна

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюхин Федор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Милославское, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Арест
Неизвестно
Во время войны работала на току с зерном, была арестована вместе с тетей Варварой за найденное в доме еще довоенное зерно (которое оставил отцу Яков и о котором никто не помнил и оно уже давно было су... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
07.01.1951

Сын: Илюхин Станислав Федорович

Отец ребёнка: Илюхин Федор Михайлович

Милославское, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
2002
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

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