Шалыгины Дмитрий, Тамара, Валентин, Николай, Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шалыгин Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дети Шалыгиных Галины Инна, Валентина, Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дети Тамары Вера, Надежда, Евгений
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно