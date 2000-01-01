Шалыгины Дмитрий, Тамара, Валентин, Николай, Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалыгины Дмитрий, Тамара, Валентин, Николай, Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалыгин Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дети Шалыгиных Галины Инна, Валентина, Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дети Тамары Вера, Надежда, Евгений

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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