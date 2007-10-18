Кононов Сергей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1959
Дата смерти18.10.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1959
Рождение ребёнка
08.04.1980
Дочь: Хаметова Кононова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Гуськова Герасименко Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
26.08.1983
Сын: Кононов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Гуськова Герасименко Наталья Анатольевна
Смерть
18.10.2007