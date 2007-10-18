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Кононов Сергей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1959

Дата смерти

18.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1959

Отец: не указан

Мать: Кононова Римма Михайловна

Рождение ребёнка
08.04.1980

Дочь: Хаметова Кононова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Гуськова Герасименко Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
26.08.1983

Сын: Кононов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Гуськова Герасименко Наталья Анатольевна

Смерть
18.10.2007
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