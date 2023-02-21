Дрожжина Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
192
Дочь: Крикунова Дрожжина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Дрожжин Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
192
Сын: Дрожжин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Дрожжин Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
192
Сын: Дрожжин Евстигней Фёдорович
Отец ребёнка: Дрожжин Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.01.1923
Дочь: Сапожникова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Дрожжин Фёдор Дмитриевич
Смерть
1954