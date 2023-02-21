Дрожжина Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожжина Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
192

Дочь: Крикунова Дрожжина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Дрожжин Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
192

Сын: Дрожжин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Дрожжин Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
192

Сын: Дрожжин Евстигней Фёдорович

Отец ребёнка: Дрожжин Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.01.1923

Дочь: Сапожникова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Дрожжин Фёдор Дмитриевич

Смерть
1954
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