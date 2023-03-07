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(Ошуркова) Александра Каллистратовна
(Ошуркова) Александра Каллистратовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1891
Дата смерти
1891
Пол
Женский
Отец
Ошурков Каллистрат Дмитриевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Ошурков Каллистрат Дмитриевич
Мать: не указана
Смерть
1891
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