(Ошуркова) Александра Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ошуркова) Александра Каллистратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ошурков Каллистрат Дмитриевич

Мать: не указана

Смерть
1891
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