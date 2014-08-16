Ромашов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашов Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1952

Дата смерти

16.08.2014

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1952

Отец: Ромашов (груздев) Михаил Павлович

Мать: Ромашова Фаина Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.08.2014
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