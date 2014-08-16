Ромашов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1952
Дата смерти16.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1952
Рождение ребёнка
30.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.08.2014