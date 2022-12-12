Моисеев Яков Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеев Яков Сергеевич

Моисеев Яков Сергеевич

avatar

Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Моисеев Сергей Иванов

Мать: Моисеева Гликерия Ильина

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
1880
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Моисеев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Егорова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Егорова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Моисеев Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Егорова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Татьяна Егорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close