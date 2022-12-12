Моисеев Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Моисеев Сергей Иванов
Мать: Моисеева Гликерия Ильина
Крещение
1880
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Моисеев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеева Татьяна Егорова
Смерть
Неизвестно