Трубицин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Могило (Михайлова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Трубицына (Михайлова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова (Трубицина) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Трубицына (Михайлова) Анна
Смерть
Неизвестно