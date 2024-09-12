Трубицин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Могило (Михайлова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Трубицына (Михайлова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова (Трубицина) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Трубицына (Михайлова) Анна

Смерть
Неизвестно

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