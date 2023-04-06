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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1964 г.р.

Добавил:

МЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1964

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Геннадий

Тургояк, Миасский, Челябинская область