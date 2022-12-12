Карсанов Олег Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карсанов Олег Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1970

Отец: Карсанов Анатолий

Мать: Карсанова Валентина

Рождение ребёнка
22.08.1993

Сын: Карсанов Анатолий Олегович

Мать ребёнка: не указана

Лучегорск, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карсанова Оксана Робертовна

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