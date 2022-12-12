Карсанов Олег Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1970
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1970
Отец: Карсанов Анатолий
Мать: Карсанова Валентина
Рождение ребёнка
22.08.1993
Сын: Карсанов Анатолий Олегович
Мать ребёнка: не указана
Лучегорск, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карсанова Оксана Робертовна