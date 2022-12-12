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Попов Евгений Егорович

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

27.01.1939

Дата смерти

30.12.1989

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1939

Отец: Попов Егор Иванович

Мать: Попова Вера Никитична

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.12.1963

Сын: Попов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.12.1989
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Болезнь | Цирроз печени
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