Попов Евгений Егорович
Место рождения
Дата рождения27.01.1939
Дата смерти30.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1939
Отец: Попов Егор Иванович
Мать: Попова Вера Никитична
Рождение ребёнка
02.12.1963
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.12.1989
Причина смерти: Болезнь | Цирроз печени