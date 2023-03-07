Гоголева (?) (Кузьмина) Анфиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева (?) (Кузьмина) Анфиза

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Место рождения

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Кузьмин Пётр

Мать: Кузьмина Ульяна

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
30.09.1957

Дочь: Тимофеева Зоя

Отец ребёнка: Гоголев Егор

Рождение ребёнка
23.08.1958

Сын: Гоголев Василий

Отец ребёнка: Гоголев Егор

Рождение ребёнка
1960

Сын: Гоголев Валерий

Отец ребёнка: Гоголев Егор

Рождение ребёнка
1963

Сын: Гоголев Владимир

Отец ребёнка: Гоголев Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголев Егор

Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Работа или профессия
Неизвестно
Иннях, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
рабочая в геологоразведочной экспедиции
Место жительства
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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