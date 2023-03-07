Гоголева (?) (Кузьмина) Анфиза
Место рождения
Дата рождения1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Кузьмин Пётр
Мать: Кузьмина Ульяна
Рождение ребёнка
30.09.1957
Дочь: Тимофеева Зоя
Отец ребёнка: Гоголев Егор
Рождение ребёнка
23.08.1958
Сын: Гоголев Василий
Отец ребёнка: Гоголев Егор
Рождение ребёнка
1960
Сын: Гоголев Валерий
Отец ребёнка: Гоголев Егор
Рождение ребёнка
1963
Сын: Гоголев Владимир
Отец ребёнка: Гоголев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гоголев Егор
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая в геологоразведочной экспедиции
Место жительства
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)