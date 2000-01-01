Бочаров Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1916

Дочь: Бочарова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Бочарова Лидия Петровна.

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1916 ст.
Крестьянин села Введенское Сокольской волости Липецкого уезда Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Лидия Петровна.

Смерть
Неизвестно
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