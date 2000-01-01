Бочаров Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1916
Дочь: Бочарова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Бочарова Лидия Петровна.
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1916 ст.
Крестьянин села Введенское Сокольской волости Липецкого уезда Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бочарова Лидия Петровна.
Смерть
Неизвестно