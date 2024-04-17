Дарья и Матрена
Место рождения
Дата рождения12.03.1916
Дата смерти24.03.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916
ГАВО 556-7-40 л56 д Ково Иван Демьянович Поддымкин и жена его Ксения Феофановна восприемники Дарья - Семен Феофанов Сергеев и Прасковья Трофимова Сергеева Матрена Илья Феофанов Сергеев и Фекла Феоф... Показать все
Смерть
24.03.1916 ст.
ГАВО 556-7-40 л82 Дарья 556-7-40 л83 Матрена 30.03.1916