Дарья и Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья и Матрена

Дарья и Матрена

Место рождения

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

12.03.1916

Дата смерти

24.03.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916

Отец: Поддымкин Иван Дементьевич

Мать: Поддымкина (Сергеева) Ксения (Аксинья) Феофановна

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-40 л56 д Ково Иван Демьянович Поддымкин и жена его Ксения Феофановна восприемники Дарья - Семен Феофанов Сергеев и Прасковья Трофимова Сергеева Матрена Илья Феофанов Сергеев и Фекла Феоф... Показать все
Смерть
24.03.1916 ст.
Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-40 л82 Дарья 556-7-40 л83 Матрена 30.03.1916

Мы используем куки для улучшения работы сайта.