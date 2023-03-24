Новикова Анна Стратоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Анна Стратоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Новиков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Новиков Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Владимир Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Врач
Смерть
Неизвестно