Новикова Анна Стратоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Новиков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Новиков Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Врач
Смерть
Неизвестно