Милкина (Василенко) Славдия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения02.09.1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1934
Отец: Василенко Кирилл Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милкин Алексей Михайлович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Милкин Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Милкин Алексей Михайлович