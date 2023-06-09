Милкина (Василенко) Славдия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милкина (Василенко) Славдия Кирилловна

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

02.09.1934

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1934

Отец: Василенко Кирилл Андреевич

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
08.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милкин Алексей Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Милкин Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милкин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милкин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Милкин Алексей Михайлович